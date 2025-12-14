Groepje demonstranten en veel politie bij het Concertgebouw

AMSTERDAM (ANP) - Bij het Concertgebouw in Amsterdam is aan het begin van de middag een kleine demonstratie van mensen die tegen de komst zijn van de Israëlische voorzanger Shai Abramson. Het gaat om nog geen twintig mensen, met bordjes met teksten als: "geen podium voor genocide" en "het Concertgebouw is occupied". Er is verder veel politie op de been.

In het Concertgebouw zijn zondag meerdere chanoekaconcerten. 's Middags is er een publiek familieconcert, zonder Abramson en 's avonds zijn er twee besloten optredens met de Israëlische voorzanger. De rechter bepaalde vrijdag dat tussen 12.45 uur en 13.30 uur maximaal twintig demonstranten in stilte mogen demonstreren bij het Concertgebouw. Daar lijken de demonstranten zich aan te houden.

Van de rechter mogen tussen 18.00 en 19.00 uur nog eens dertig demonstranten bij het pand zijn. Dan willen de demonstranten op het nabijgelegen Museumplein ook een lawaaiprotest houden.

De betogers zijn tegen de komst van Abramson, omdat hij ook optreedt bij plechtigheden van het Israëlische leger.