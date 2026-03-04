Politie Amsterdam rolt grote site op voor handel in gestolen data

AMSTERDAM (ANP) - Een gespecialiseerd cyberteam van de Amsterdamse politie heeft in samenwerking met internationale opsporingsdiensten een grote verhandelsite offline gehaald. Dat meldt de politie. Op het forum, genaamd LeakBase, werd gehandeld in gestolen data.

Het onderzoek naar LeakBase begon in 2023 en leidde tot internationale samenwerking met politiediensten uit tientallen landen. Ook Europol, de FBI en meerdere Europese opsporingsdiensten waren volgens de politie betrokken bij de actie waarbij het platform offline gehaald werd. Dat gebeurde op 3 en 4 maart, waarbij wereldwijd meer dan honderd gerichte acties tegen 37 gebruikers plaatsvonden.

LeakBase heeft jarenlang gediend als handelsplaats voor gestolen data. Criminelen deelden, kochten en verkochten er grote hoeveelheden datasets met bijvoorbeeld persoonsgegevens en wachtwoorden. Met in totaal 142.000 geregistreerde gebruikers was LeakBase volgens de politie een van de grootste criminele cyberfora. Tijdens de actie werden gegevens van het forum veiliggesteld, zoals gebruikersaccounts, openbare en privéberichten, het kredietsysteem en IP-logs. De website bleek ook op een Amsterdamse server te draaien; daar zijn maatregelen tegen genomen.

Vervolgonderzoek

Platforms als LeakBase vormen volgens de politie de motor achter cybercriminaliteit. Ze zijn de reden dat hackers achter persoonsgegevens aangaan en stellen criminelen in staat met die gegevens weer anderen op te lichten en fraude te plegen.

Uit vervolgonderzoek moet blijken hoeveel gegevens van slachtoffers en bedrijven exact zijn aangetroffen. Bezoekers van de site zien nu een politieboodschap die waarschuwt voor handel in gestolen data.