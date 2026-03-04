ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie Amsterdam rolt grote site op voor handel in gestolen data

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 19:26
anp040326193 1
AMSTERDAM (ANP) - Een gespecialiseerd cyberteam van de Amsterdamse politie heeft in samenwerking met internationale opsporingsdiensten een grote verhandelsite offline gehaald. Dat meldt de politie. Op het forum, genaamd LeakBase, werd gehandeld in gestolen data.
Het onderzoek naar LeakBase begon in 2023 en leidde tot internationale samenwerking met politiediensten uit tientallen landen. Ook Europol, de FBI en meerdere Europese opsporingsdiensten waren volgens de politie betrokken bij de actie waarbij het platform offline gehaald werd. Dat gebeurde op 3 en 4 maart, waarbij wereldwijd meer dan honderd gerichte acties tegen 37 gebruikers plaatsvonden.
LeakBase heeft jarenlang gediend als handelsplaats voor gestolen data. Criminelen deelden, kochten en verkochten er grote hoeveelheden datasets met bijvoorbeeld persoonsgegevens en wachtwoorden. Met in totaal 142.000 geregistreerde gebruikers was LeakBase volgens de politie een van de grootste criminele cyberfora. Tijdens de actie werden gegevens van het forum veiliggesteld, zoals gebruikersaccounts, openbare en privéberichten, het kredietsysteem en IP-logs. De website bleek ook op een Amsterdamse server te draaien; daar zijn maatregelen tegen genomen.
Vervolgonderzoek
Platforms als LeakBase vormen volgens de politie de motor achter cybercriminaliteit. Ze zijn de reden dat hackers achter persoonsgegevens aangaan en stellen criminelen in staat met die gegevens weer anderen op te lichten en fraude te plegen.
Uit vervolgonderzoek moet blijken hoeveel gegevens van slachtoffers en bedrijven exact zijn aangetroffen. Bezoekers van de site zien nu een politieboodschap die waarschuwt voor handel in gestolen data.
loading

POPULAIR NIEUWS

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

Scherm­afbeelding 2026-03-04 om 07.03.27

De serieuze voordelen van Tai Chi Walking

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

KJQDJTOF4FDYHEOCO7QSURSVGQ

Epstein-zaak: Bill Clinton geeft uitleg over een foto waarop hij met een vrouw in een jacuzzi te zien is

Loading