Meer dan 70 doden in Libanon sinds uitbreken nieuwe gevechten

BEIROET (ANP/AFP) - Sinds er opnieuw gevechten zijn uitgebroken tussen Israël en Hezbollah zijn in Libanon 72 mensen gedood en meer dan 83.000 ontheemd geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

"Het aantal slachtoffers van de Israëlische agressie sinds maandagochtend is opgelopen tot 72 doden en 473 gewonden", zei het ministerie in een verklaring.

Israël voert luchtaanvallen uit op meerdere gebieden in Libanon, nadat de pro-Iraanse groepering Hezbollah raketten en drones richting Israël had gestuurd als vergelding voor de aanvallen op Iran.