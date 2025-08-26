ECONOMIE
Politie arresteert honderden mensen bij Notting Hill Carnival

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 20:09
LONDEN (ANP/DPA) - De Londense politie heeft naar eigen zeggen tijdens het Notting Hill Carnival afgelopen weekend meer dan vijfhonderd verdachten gearresteerd. Gezichtsherkenning heeft volgens de politie een belangrijke rol gehad bij de aanhouding en vervolging van verdachten.
Er zijn mensen aangehouden die worden verdacht van onder meer het bezit van drugs of wapens, seksuele vergrijpen en geweldpleging. Met de gezichtsherkenning zijn ook enkele plegers van seksuele vergrijpen bij hun komst naar het festival al herkend en preventief opgespoord.
Het festival begon eind jaren vijftig als straatfeest van voornamelijk immigranten uit het Caribisch gebied. Het is uitgegroeid tot een van de grootste straatfeesten. Volgens de BBC waren er dit jaar naar schatting 2 miljoen bezoekers.
