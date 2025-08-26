ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM wil op 28 september vluchten naar Tel Aviv hervatten

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 20:54
anp260825181 1
AMSTELVEEN (ANP) - KLM is voornemens om vanaf 28 september weer naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Tegelijkertijd blijft de luchtvaartmaatschappij de situatie in de regio nauwgezet volgen. "De veiligheid van onze passagiers en medewerkers heeft altijd de hoogste prioriteit", laat een woordvoerster weten.
KLM schortte de vluchten eerder op om de spanningen in Israël en de oorlog in Gaza. "KLM werkt samen met relevante Nederlandse en internationale autoriteiten om de veiligheidssituatie te beoordelen en past zo nodig de operatie daarop aan", aldus de woordvoerster.
Verder meldt zij dat er een bemanningswissel plaatsvindt in Larnaca op Cyprus. Daardoor hoeven medewerkers niet in Tel Aviv te verblijven.
Vorig artikel

Politie arresteert honderden mensen bij Notting Hill Carnival

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen