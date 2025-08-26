KLM wil op 28 september vluchten naar Tel Aviv hervatten

AMSTELVEEN (ANP) - KLM is voornemens om vanaf 28 september weer naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Tegelijkertijd blijft de luchtvaartmaatschappij de situatie in de regio nauwgezet volgen. "De veiligheid van onze passagiers en medewerkers heeft altijd de hoogste prioriteit", laat een woordvoerster weten.

KLM schortte de vluchten eerder op om de spanningen in Israël en de oorlog in Gaza. "KLM werkt samen met relevante Nederlandse en internationale autoriteiten om de veiligheidssituatie te beoordelen en past zo nodig de operatie daarop aan", aldus de woordvoerster.

Verder meldt zij dat er een bemanningswissel plaatsvindt in Larnaca op Cyprus. Daardoor hoeven medewerkers niet in Tel Aviv te verblijven.