Politie: auto gecontroleerd in buurt Yeşilgöz, geen aanhoudingen

door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 16:11
AMSTERDAM (ANP) - De politie bevestigt dat zaterdagavond een auto is stilgezet in de buurt van het huis van VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Volgens een woordvoerder was er sprake van een "situatie". Om wat voor situatie het precies ging, wil de politie niet zeggen. Er is niemand aangehouden.
De politiewoordvoerder meldt dat de auto is gecontroleerd. De inzittenden mochten na de controle doorrijden.
Yeşilgöz zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat ze na het Debat van het Zuiden niet naar haar huis in Amsterdam kon vanwege een "verdachte situatie" bij haar in de buurt. Ze werd naar een veilige locatie gebracht nadat ze daarvan op de hoogte was gesteld. Uiteindelijk kon ze in de nacht van zaterdag op zondag naar huis.
