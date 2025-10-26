ECONOMIE
Baanrenster Van de Wouw naar kwartfinales keirin op WK

Sport
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 16:05
anp261025098 1
SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw heeft bij de WK baanwielrennen in Chili een eerste stap gezet richting mogelijk een vierde wereldtitel. De 27-jarige Brabantse won op het onderdeel keirin haar heat waarmee ze zich plaatste voor de kwartfinales.
Kim Kalee en Steffie van der Peet slaagden er in hun heat niet in bij de beste twee te eindigen. Zij krijgen nog een herkansing.
Van de Wouw veroverde al wereldtitels op de teamsprint - samen met Kim Kalee en Van der Peet - op de sprint en op de kilometer tijdrit.
De kwartfinales zijn om 17.30 uur.
