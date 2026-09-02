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Politie: beelden arrestatie Balgoij na geweld Overasselt zijn nep

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 23:09
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BALGOIJ (ANP) - Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgoij, meldt de politie. Daarvan wordt beweerd dat die werd gedaan in verband met het geweld in het nabijgelegen Overasselt. Maar, zegt de politie, "er is vandaag niemand aangehouden in Balgoij".
Door grootschalige politie-inzet zijn er 35 mensen aangehouden na de massale schietpartij. De meeste daarvan vonden plaats op de dag van de schietpartij. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt.
De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
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