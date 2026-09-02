LA Clippers bestraft voor salarisfraude bij vedette Leonard

NEW YORK (ANP) - Basketbalclub Los Angeles Clippers is door de Amerikaanse profcompetitie NBA fors bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald, waardoor de club hem meer kon betalen dan volgens het salarisplafond is geoorloofd.

De NBA heeft verschillende straffen opgelegd. De Clippers hebben voor vijf jaar geen keuze in de eerste ronde bij het kiezen van nieuwe spelers in de zogeheten draft. Deze straf geldt voor het eerst voor de draft van 2029. De club krijgt daarnaast een boete van 30 miljoen dollar (25,8 miljoen euro).

Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en voor de competitie uitvoeren. De zakelijk directeur van de Clippers is voor een jaar geschorst zonder salaris en de sportief directeur voor een half jaar.

Leonard moet 700.000 dollar (600.000 euro) betalen aan de NBA. Zijn zaakwaarnemer, met wie hij al had gebroken, is voor vijf jaar verbannen voor alle zaken, teams en spelers in de NBA.