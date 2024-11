Opnieuw Israëlische luchtaanval op centrum van Beiroet

BEIROET (ANP/AFP) - Een wijk in het centrum van Beiroet is maandag opnieuw getroffen door een Israëlische luchtaanval, melden Libanese staatsmedia. Het is de derde aanval op het centrum van de Libanese hoofdstad sinds zondag.

Nieuwsagentschap NNA schrijft dat de dichtbevolkte arbeiderswijk Zuqaq al-Blat is getroffen door twee raketten van "vijandelijke vliegtuigen". In de wijk zijn veel ontheemden opgevangen die zijn gevlucht voor Israëlische aanvallen op het zuiden en oosten van Libanon en het zuiden van Beiroet, gebieden waar Hezbollah het voor het zeggen heeft.

Libanese autoriteiten zeiden dat sinds de gevechten tussen Hezbollah en Israël uitbraken in oktober vorig jaar meer dan 3500 mensen zijn gedood. De meeste slachtoffers vielen nadat de strijd in september intensiveerde.