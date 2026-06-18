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Politie bevestigt vondst pijpbom bij azc in aanbouw in Nuenen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 13:33
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NUENEN (ANP) - Naast een vuurwerkmortier is er ook een pijpbom gevonden bij het azc in aanbouw in het Brabantse Nuenen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie donderdagmiddag aan het ANP. Het gebouw zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen.
Bouwvakkers die aan het werk waren bij het pand troffen rond 07.20 uur een kapot raam aan. Zij zagen verdachte objecten in het pand liggen en schakelden de politie in. Agenten hadden direct het vermoeden dat het mogelijk om explosieven ging en zij hebben de omgeving afgezet. Later werd duidelijk dat er een vuurwerkmortier en een pijpbom lagen. Specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) voeren momenteel onderzoek uit.
De gemeente is bezig met het afhandelen van het incident, zegt een woordvoerder. Er wordt in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gekeken welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn.
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