Tennisster Linette schakelt Gauff uit op WTA-toernooi Miami

MIAMI (ANP) - Tennisster Coco Gauff is op het WTA-toernooi van Miami in de achtste finales uitgeschakeld. De als derde geplaatste Amerikaanse verloor in twee sets van de Poolse Magda Linette: 6-4 6-4.

De 21-jarige Gauff verloor in de eerste set één keer haar opslagbeurt en dat was voor de 33-jarige Linette voldoende om de set te pakken. In de tweede set verloren beide speelsters twee keer hun opslagbeurt. Een derde break van de Poolse nummer 34 van de wereldranglijst was daarna genoeg voor de zege.

Linette neemt het in de kwartfinales op tegen Jasmine Paolini. De als zesde geplaatste Italiaanse won in drie sets van de Japanse Naomi Osaka: 3-6 6-4 6-4.