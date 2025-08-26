ECONOMIE
Formule 1-team Cadillac rijdt vanaf 2026 met Bottas en Pérez

Sport
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:12
anp260825128 1
LONDON (ANP/RTR) - Het nieuwe Amerikaanse Formule 1-team Cadillac heeft de Fin Valtteri Bottas en de Mexicaan Sergio Pérez aangekondigd als rijders voor komend seizoen. Cadillac maakt dan als elfde team zijn entree in de koningsklasse van de autosport.
"Het is de juiste combinatie, dit zijn de juiste coureurs op dit moment", liet teambaas Dan Towriss weten na het bekendmaken van meerjarige contracten voor beide coureurs. "Er zijn heel veel geweldige coureurs, uiteindelijk waren het de ervaring en het leiderschap van deze twee individuen die het verschil hebben gemaakt."
Bottas en Pérez hebben gezamenlijk meer dan vijfhonderd grands prix gereden. Beide coureurs zijn 35 jaar.
