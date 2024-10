Politie bij nachtopvang Ugchelen om onrust aankomst asielzoekers

APELDOORN (ANP) - Bij de nachtnoodopvang voor asielzoekers in Ugchelen was het maandagavond laat "onrustig", meldt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. De politie kwam naar de locatie na een melding en constateerde ter plaatse dat "een handjevol mensen" bij de locatie stond waar voor de tweede keer sinds de opening asielzoekers zouden zijn opgevangen. Onduidelijk is hoeveel asielzoekers er in de nacht van maandag op dinsdag werden opgevangen.

Een lokale persfotograaf meldde dat de politie buurtbewoners op afstand hield terwijl een bus met asielzoekers arriveerde. Op beelden was een groepje mensen bij politieagenten te zien. Volgens de persfotograaf klonken er scheldwoorden. De woordvoerder zegt dat de politie met de aanwezigen in gesprek is gegaan.

De locatie in Ugchelen wordt gebruikt als het aanmeldcentrum in Ter Apel vol is. Vorige week gebeurde dat voor de eerste keer, dat verliep toen rustig. In het dorp bij Apeldoorn was veel weerstand tegen de komst van de opvanglocatie in een leeg schoolgebouw, er vond onder meer een explosie plaats.