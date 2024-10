Bunq-topman Niknam grote stijger in opnieuw rijkere Quote 500

AMSTERDAM (ANP) - Bunq-oprichter Ali Niknam is een opvallende stijger in de nieuwe Quote 500. De topman van de onlinebank klimt van plek 28 naar plek 12 met een vermogen van 2,5 miljard euro. Zijn vermogenstoename van 800 miljoen euro betekent de op een na grootste absolute stijging in de lijst van vijfhonderd rijkste Nederlanders, na vastgoedondernemer Remon Vos (plus 1,5 miljard euro).

Niknam (42) profiteerde volgens Quote van een waardestijging van het Belgische webdienstenbedrijf Team.blue, waar hij voor een vijfde eigenaar van is. In Nederland is Niknam vooral bekend als oprichter van bunq. De onlinebank boekte vorig jaar met 53 miljoen euro zijn eerste jaarwinst, maar zag zich afgelopen juni wel genoodzaakt klanten te compenseren die slachtoffer waren geworden van phishing en helpdeskfraude, na kritiek op de bereikbaarheid van de klantenservice en beveiligingsmaatregelen. Een schadebedrag werd niet bekend, maar volgens verschillende media verloren 28 slachtoffers samen in ieder geval ruim 1,6 miljoen euro.

De vijfhonderd rijkste Nederlanders werden afgelopen jaar opnieuw rijker. Hun vermogen steeg met een kleine 5 procent tot bijna 253 miljard euro. Er was 130 miljoen euro nodig om een plek in de lijst te bemachtigen.

Heineken-telg aan kop

Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken voert de lijst nog steeds aan met ruim 12 miljard euro, ondanks een vermogensdaling van 4 procent. Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg (7 miljard euro) en vastgoedondernemer Vos (6 miljard euro) zijn de nummers 2 en 3. Vorig jaar stond Randstad-oprichter Frits Goldschmeding nog derde, maar na zijn overlijden in juli ging zijn vermogen naar zijn stichting Goldschmeding Foundation.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Pim van Agtmael, met 800 miljoen euro op plek 63. Hij vergaarde zijn vermogen met de Duitse warenhuisketen Breuninger.

Max Verstappen

Onder anderen Peter Bijvelds, oprichter van de noodlijdende bussenfabrikant Ebusco, en oprichter Michiel Langezaal van laadpalenuitbater Fastned verloren hun plek in de lijst. Adriaan Mol van betaalbedrijf Mollie was de grootste daler met het verlies van bijna de helft van zijn vermogen, maar staat met 1,5 miljard euro nog op de 38e plek.

Bekende Nederlanders in de lijst zijn onder anderen John de Mol (21e met 2 miljard euro) en Joop van den Ende (met 1,6 miljard euro 32e). Formule 1-coureur Max Verstappen (27) is de jongste in de lijst met een vermogen van 210 miljoen euro, een stijging van 40 procent. Hij staat 322e.