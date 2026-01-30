ECONOMIE
VNG vindt coalitieakkoord verantwoord en vooruitstrevend

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 17:12
anp300126224 1
UTRECHT (ANP) - VNG-voorzitter Sharon Dijksma noemt het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord verantwoord, vooruitstrevend en gericht op grote doorbraken. "In het akkoord zien we duidelijke erkenning, waardering en bereidheid tot samenwerking met gemeenten. Veel van onze bouwstenen zijn terug te vinden, wat vertrouwen geeft dat we samen stappen kunnen zetten", reageert de Utrechtse burgemeester.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waardeert verder onder meer de aandacht voor de lange termijn en het behoud van de spreidingswet. "Tegelijkertijd missen we expliciete aandacht voor de commissie-Van Ark. Gemeenten hebben meer geld uitgegeven voor jeugdzorg dan dat zij vergoed hebben gekregen. Dat baart ons zorgen. Daarover willen we graag snel met het nieuwe kabinet om tafel."
loading

