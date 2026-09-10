Redenen waarom mensen je niet aardig vinden (en welke daarvan jouw schuld zijn)

Je zegt niets verkeerd, je toont belangstelling, je bent op tijd — en tóch blijft een gesprek koel aanvoelen. Het ligt zelden aan je uiterlijk, je humor of je baan. Het gaat vaker om vier kleine gewoontes, en juist de gewoontes die je met de beste bedoelingen inzet richten de meeste schade aan.

Bescheiden opscheppen werkt tegen je

De klassieker is de klacht met een compliment erin verstopt: "Ik ben bekaf, drie aanbiedingen in één week." Uit negen studies, waaronder een dagboekstudie van een week en een veldexperiment, blijkt dat die verpakking averechts werkt. Mensen vinden je er minder aardig én minder competent door, ze zijn minder bereid je te helpen en gaan minder gemakkelijk met geld over de brug. De reden: het komt over als onoprecht. Opscheppen met een klacht eromheen doet het zelfs slechter dan alleen maar klagen.

Bescheiden opscheppen levert de winst van geen van beide strategieën op.

De telefoon op tafel kost meer dan je denkt

In een veldexperiment gingen zo'n 300 mensen uit eten met vrienden of familie. Wie de telefoon op tafel liet liggen, vond het diner minder leuk en voelde zich sneller afgeleid van het gezelschap. Bij partners is het beeld nog consistenter: over 52 onderzoeken onder bijna twintigduizend deelnemers gaat het wegkijken naar het scherm samen met minder relatietevredenheid, minder intimiteit en meer ruzie. Dat is een verband, geen bewijs van oorzaak — maar de richting is opvallend eenduidig.

Je vertelt te veel en vraagt te weinig

In gesprekken tussen twee mensen worden zij die meer vragen stellen — vooral vervolgvragen — betrouwbaar aardiger gevonden. Ze komen responsiever over: ze luisteren, begrijpen en bevestigen. Bij speeddaten leverde een hoger aantal vervolgvragen zelfs meetbaar meer tweede afspraken op. De pijnlijke kant: mensen verwachten dit effect niet en denken dat vragen stellen hen juist minder interessant maakt.

Wie doorvraagt wordt aardiger gevonden — en vrijwel niemand verwacht dat.

Onberispelijkheid houdt mensen op afstand

Een klassiek experiment uit 1966 liet zien dat een uitzonderlijk goed presterende kandidaat sympathieker werd nadat hij koffie over zich heen morste. Bij een gemiddeld presterende kandidaat werkte precies dezelfde blunder juist negatief. Het onderzoek was klein en oud, dus houd het bij de vuistregel: een zichtbaar menselijke oneffenheid helpt alleen als je vakwerk daarnaast klopt.

En dit is níet jouw schuld

Na een gesprek onderschatten mensen systematisch hoe aardig hun gesprekspartner hen vond. Dat gevoel dat het niet klikte, zegt dus vooral iets over jouw meetlat. Hetzelfde geldt voor kwetsbaarheid: iets toegeven, om hulp vragen of een onzekerheid benoemen wordt door de ander doorgaans positiever beoordeeld dan door jezelf.

Wat je morgen kunt doen

Vervang elke bescheiden opschepper door een gewone mededeling, of zeg niets.

Leg de telefoon uit het zicht, niet met het scherm naar beneden op tafel.

Stel bij elk antwoord één vervolgvraag voordat je zelf iets vertelt.

Ga niet uit van een mislukt gesprek: je maakt vermoedelijk meer indruk dan je merkt.

Het onderzoek Het onderzoek naar zelfpresentatie en gesprekken is experimenteel en meestal uitgevoerd onder westerse deelnemers, vaak studenten. De bevindingen over vragen stellen en bescheiden opscheppen zijn in meerdere studies herhaald. Het cijfermateriaal over telefoons bij partners is correlationeel; een bekend experiment over de loutere aanwezigheid van een telefoon werd in een latere replicatie niet bevestigd.

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