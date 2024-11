Politie deelt nieuwe herkenbare foto van steengooier Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie deelt een nieuwe foto van de man die begin deze week een steen op een buiten slapende man in Rotterdam gooide. Op de foto is de gezochte verdachte herkenbaar in beeld als hij in een winkel loopt met twee tassen. Na de zware mishandeling, die de politie ziet als poging tot moord, is de man mogelijk naar het buitenland gegaan.

De politie noemt het in een nieuw opsporingsbericht "van het grootste belang dat de man snel geïdentificeerd en aangehouden wordt om verdere incidenten te voorkomen". Tot nu toe zijn door tipgevers genoemde namen onjuist. De politie zegt nog niet te weten wie de verdachte is.

Na zijn actie dinsdag rond 04.00 uur bij het Maritiem Museum in Rotterdam, is de man rond 07.00 uur in Breda gezien. Daarna heeft hij een internationale trein genomen in de richting van de Belgische steden Antwerpen en Brussel, deelt de politie vrijdag. Die heeft daarom ook de Belgische politie ingeschakeld om naar hem uit te kijken. In welke richting de man daarna is gegaan of dat hij in een van die steden is, is onbekend.