Uber: geen signalen over betrokkenheid chauffeurs bij rellen

AMSTERDAM (ANP) - Taxidienst Uber heeft nog geen signalen ontvangen dat chauffeurs die rijden via dit platform betrokken zijn geweest bij de gewelddadigheden tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam van afgelopen nacht. Uber staat ook klaar om de politie te ondersteunen in het onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van taxichauffeurs bij de rellen, aldus een woordvoerder.

"We hebben geschrokken kennisgenomen van het geweld dat heeft plaatsgevonden in onze stad. Uber heeft een zerotolerancebeleid voor discriminatie, van welke aard dan ook. Meldingen van antisemitisme en andere vormen van racisme worden onmiddellijk onderzocht en kunnen ervoor zorgen dat gebruikers van ons platform worden verwijderd."

De politie heeft gezegd berichten te hebben ontvangen over betrokkenheid van taxichauffeurs bij de gewelddadigheden. TCA, de grootste taxicentrale van Amsterdam, zei eerder al dat er geen TCA-taxichauffeurs betrokken waren bij de rellen.