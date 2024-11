SnowWorld breidt uit in Duitsland door overname skihal

ROOSENDAAL (ANP) - Uitbater van skihallen SnowWorld breidt uit in Duitsland door de overname van een hal ten zuiden van Hamburg. Deze Snow Dome Bispingen is naast Alpenpark Neuss, bij Düsseldorf, de tweede locatie van het bedrijf in Duitsland.

Dankzij de overname komt het totaal aan zogenoemde indoorsneeuwbanen van SnowWorld op negen te liggen, verspreid over vier landen. SnowWorld heeft vijf vestigingen in Nederland, onder meer in Zoetermeer en Landgraaf, en zit ook in het Belgische Antwerpen en het Franse Amnéville.

Snow Dome Bispingen beschikt over een 300 meter lange piste en een stoeltjeslift. Ook zijn er restaurants, vergaderzalen, een hotel en een blokhutpark. "We kijken ernaar uit om de locatie verder te ontwikkelen voor alle doelgroepen. Van enthousiaste wintersporters tot lesprogramma's voor scholen en natuurlijk professionele skiteams", laat SnowWorld-topman Wim Hubrechtsen weten in een persbericht.

Volgens SnowWorld houdt een van de huidige exploitanten van Snow Dome Bispingen, het skiliftbedrijf van het Oostenrijkse wintersportgebied Sölden, na de overname nog een aandeel in het nieuwe SnowWorld Bispingen. Verdere details over de deal zijn niet naar buiten gebracht.