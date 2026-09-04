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Politie: Donderdag 9 huiszoekingen in onderzoek geweld Overasselt

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 19:09
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OVERASSELT (ANP) - De politie heeft donderdag negen huiszoekingen verricht in verband met het geweld in Overasselt. De politie wil niet zeggen waar deze waren, of er wat is gevonden en of er mensen hierbij zijn aangehouden.
De politie Oost-Nederland en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) doen groot onderzoek naar onder meer de aanleiding van het geweld in Overasselt en de mogelijke opdrachtgever. De huiszoekingen "zijn uitgevoerd om informatie en mogelijke bewijsmiddelen veilig te stellen, die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen".
Alle negen huiszoekingen zijn in Nederland gedaan. Onder de verdachten van het geweld zitten ook mensen met andere nationaliteiten, waaronder Frans, Belgisch en Algerijns.
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