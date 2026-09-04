ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel meer winkels moeten gebruikte statiegeldflessen aannemen

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 19:11
anp040926192 1
DEN HAAG (ANP) - In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens ergens tussen de 43 en 50 vierkante meter aan verkoopoppervlakte, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Kleinere winkels worden uitgezonderd.
De plicht moet gaan gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en -blikjes worden verkocht. Ondernemers mogen de verpakkingen ook zonder automaat inzamelen, of ze mogen samenwerken om ergens binnen loopafstand een automaat neer te zetten. Gesloten evenementen mogen hun eigen systemen zoals statiegeldmunten blijven gebruiken.
Verkooppunten van 200 vierkante meter of groter moeten het statiegeld ook contant kunnen terugbetalen, bij kleinere verkooppunten hoeft dat niet. Voor de allerkleinste winkels geldt de inzamelplicht hoe dan ook niet. "Dit betreft bijvoorbeeld een kleine kiosk, een klein buurtwinkeltje of een maaltijd-afhaalpunt."
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

71789307_m

Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

77642658_m

Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Het kabinet heeft €2 miljard geschrapt, maar €4,8 miljard aan bezuinigingen op WW en WIA staat nog overeind: dit verandert er als jij je baan verliest

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

shutterstock_2679156659

Creditcard opzeggen door je nieuwe betaalpas? Zoveel bespaar je per jaar, en dit is wat je ervoor inlevert

Loading