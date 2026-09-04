Veel meer winkels moeten gebruikte statiegeldflessen aannemen

DEN HAAG (ANP) - In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt aan een grens ergens tussen de 43 en 50 vierkante meter aan verkoopoppervlakte, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Kleinere winkels worden uitgezonderd.

De plicht moet gaan gelden op plekken waar plastic statiegeldflessen en -blikjes worden verkocht. Ondernemers mogen de verpakkingen ook zonder automaat inzamelen, of ze mogen samenwerken om ergens binnen loopafstand een automaat neer te zetten. Gesloten evenementen mogen hun eigen systemen zoals statiegeldmunten blijven gebruiken.

Verkooppunten van 200 vierkante meter of groter moeten het statiegeld ook contant kunnen terugbetalen, bij kleinere verkooppunten hoeft dat niet. Voor de allerkleinste winkels geldt de inzamelplicht hoe dan ook niet. "Dit betreft bijvoorbeeld een kleine kiosk, een klein buurtwinkeltje of een maaltijd-afhaalpunt."