VENRAY (ANP) - De politie heeft woensdagochtend vier mensen aangehouden in een groot onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in verdovende middelen. In Noord-Brabant, Gelderland en Limburg worden in het kader van het onderzoek 29 woningen en bedrijfspanden doorzocht. Er wordt onder meer gezocht naar contant geld, luxegoederen, administratie en gegevensdragers. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.