PVV-minister betaalt woordvoerder uit eigen zak om slechte pers rond faillisement te voorkomen

Minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts (PVV) heeft een privéwoordvoerder ingehuurd. Deze woordvoerder moet de beeldvorming rondom een faillissement waarbij hij betrokken was in goede banen leiden. De minister betaalt dit uit eigen zak. Dat melden het ministerie en de woordvoerder desgevraagd aan BNR.

Met het inhuren van zijn eigen staf heeft Beljaarts mogelijk een primeur te pakken, zegt parlementair geschiedkundige Bert van den Braak. "Ik ken daar geen andere voorbeelden van", aldus Van den Braak.

De woordvoerder is een oude bekende in Den Haag: Kay van de Linde. Van de Linde was als campagneleider betrokken bij Leefbaar Nederland en de opkomst van Pim Fortuyn. Ook stond hij Rita Verdonk bij in haar poging een eigen partij op te zetten.

Toen Beljaarts de baas was van Horeca Nederland ging een BV waar hij voor verantwoordelijk was op verdachte wijze failliet.