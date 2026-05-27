Politie doorzoekt hoofdbureau regeringspartij Spanje

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 10:09
MADRID (ANP) - De Spaanse politie doet naar het zich laat aanzien huiszoeking in het nationale hoofdkwartier van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE), de partij van premier Pedro Sánchez. De Guardia Civil heeft alleen bekendgemaakt het pand te zijn binnengegaan in een onderzoek naar illegale financiering van de partij.
De premier en de socialistische ex-premier José Luis Rodríguez Zapatero worden net als andere (ex-) kopstukken van de PSOE in verband gebracht met gevallen van vermeend machtsmisbruik, fraude en corruptie.
Opvallend in de serie onderzoeken die lopen is omstreden overheidssteun aan luchtvaartmaatschappijen. De vrouw van Sánchez wordt er bijvoorbeeld van verdacht een bedenkelijke rol te hebben gespeeld bij het verlenen van steun aan Air Europa in 2020 vanwege de coronacrisis. In een ander schandaal rond Zapatero zou overheidsgeld voor de redding van luchtvaartmaatschappij Plus Ultra zijn misbruikt voor witwaspraktijken en/of zijn weggesluisd.
