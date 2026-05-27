Waarom de digitale euro (geen) goed idee is

De Europese Centrale Bank werkt stap voor stap toe naar een digitale euro , een soort online-tweeling van onze munten en bankbiljetten. In Duitsland laait het debat daarover fel op: voor de één is het een logische modernisering, voor de ander een voorbode van totale controle over ons geld

Wat is de digitale euro precies?

De digitale euro wordt een extra vorm van centraal bankgeld voor burgers en bedrijven, naast contant geld en het geld op je bankrekening. Je zou er straks zowel online als offline mee moeten kunnen betalen in de hele eurozone, via apps en kaarten die banken en betaalproviders aanbieden.

Komt er een einde aan contant geld?

Een van de grootste angsten in Duitsland: de digitale euro zou de weg vrijmaken voor de afschaffing van contant geld. Zowel de ECB als de Duitse Bundesbank benadrukken echter dat cash expliciet moet blijven bestaan en dat de digitale euro alleen bedoeld is als aanvulling, niet als vervanging.

Hoe ver is het project nu?

Na een onderzoeksfase is het Eurosysteem in 2025 een nieuwe projectfase begonnen waarin technologie, privacy‑eisen en gebruikerservaring worden getest. De politieke besluitvorming in EU-Parlement en Raad moet bepalen of de digitale euro daadwerkelijk wordt ingevoerd; een eventuele start zou pas in de tweede helft van dit decennium liggen.

Angst voor toezicht en surveillance

Critici vrezen dat met een digitale euro elke betaling spoorbaar wordt en dat de staat een machtig instrument voor massasurveillance in handen krijgt. De ECB belooft weliswaar “hoge privacybescherming”, inclusief offline‑betalingen waar zo min mogelijk data wordt opgeslagen, maar volledige anonimiteit zoals bij contant geld is niet voorzien.

“Volledige contante anonimiteit laat zich digitaal niet kopiëren – wie volledige onzichtbaarheid wil, blijft aangewezen op cash.”

Gaat de staat ons consumptiegedrag sturen?

In talkshows en blogs duiken horror-scenario’s op: de staat zou via de digitale euro geld kunnen laten “verlopen”, negatieve rente afdwingen of bepaalde aankopen blokkeren. In de officiële plannen staat juist dat de digitale euro neutraal moet zijn – zonder hogere rente dan bij gewone rekeningen en zonder ingebouwde consumptiesturing – al zou elke latere ingreep politieke meerderheden en nieuwe wetgeving vergen.

Waarom willen Europa en Duitsland dit dan?

Voorstanders wijzen op de groeiende dominantie van Amerikaanse betaalgiganten en Big Tech-wallets, die een groot deel van ons digitale betalingsverkeer controleren. Met een digitale euro wil Europa een eigen, publiek verankerde infrastructuur bieden, zodat burgers altijd toegang houden tot veilig digitaal geld – ook als commerciële systemen haperen.

Banken, limieten en financiële stabiliteit

De digitale euro moet via banken en andere betaaldienstverleners naar de consument komen; de centrale bank wil geen directe concurrent van commerciële banken worden. Daarom wordt gewerkt met limieten op de hoogte van digitale-eurosaldi, om te voorkomen dat massaal spaargeld van commerciële banken naar de centrale bank verschuift.

Waar hebben critici een punt?

Het belangrijkste punt: digitale betalingen kunnen nooit dezelfde volledige anonimiteit bieden als contant geld; wie maximale privacy wil, zal dus een deel van zijn betalingen contant moeten blijven doen. Ook is nog onduidelijk hoe strikt privacybepalingen en functionele grenzen uiteindelijk in EU-wetgeving worden vastgelegd, wat sceptici ruimte geeft om voor versoepelingen in de toekomst te vrezen.

Waar slaan de angsten door?

Verhalen over een “geheime complotagenda” om contant geld af te schaffen botsen met het feit dat het behoud van cash expliciet politiek gewenst en juridisch verankerd wordt. Scenario’s waarin de staat morgen al via de digitale euro elke aankoop stuurt, negeren bovendien de trage EU‑wetgevingsmachinerie en de vele checks and balances die zulke verregaande maatregelen zouden vereisen.