Politie doorzoekt woningen verdachten explosie synagoge Rotterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 18:56
TILBURG (ANP) - De politie heeft vrijdagmiddag woningen doorzocht in Tilburg van personen die worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij de synagoge in Rotterdam. Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover door Omroep Brabant.
Het gaat om woningen aan de Magazijnstraat en de Lage Witsiebaan, aldus de politie. Voor de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in de nacht van donderdag op vrijdag werden vier personen aangehouden: twee mannen van 19, een van 18 en een 17-jarige, allen uit Tilburg.
Het is niet duidelijk van welke verdachten de woningen zijn doorzocht. Maar de politie laat weten dat het de bedoeling is dat de woningen van alle vier de verdachten worden doorzocht. Mogelijk is dat reeds gebeurd, aldus een woordvoerder.
De vier verdachten zitten vast en zullen worden verhoord. De verwachting is dat ze maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, aldus de woordvoerder.
