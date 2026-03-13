Installateur Feenstra waarschuwt voor oplichting door nepmonteurs

LELYSTAD (ANP) - Installatiebedrijf Feenstra, een van de grootste installateurs in Nederland, waarschuwt consumenten voor nepmonteurs die mensen voor duizenden euro's oplichten. Feenstra meldt op zijn website een "zeer sterke toename" te zien van mensen die denken dat iemand van het bedrijf aan de deur staat. Maar in werkelijkheid betalen zij nepmonteurs honderden tot zelfs duizenden euro's voor werkzaamheden die niet of slecht worden uitgevoerd, aldus het bedrijf.

Volgens Feenstra ontstaat het probleem vooral via online zoekopdrachten. Via de resultaten zouden mensen terechtkomen bij oplichters in plaats van bij Feenstra zelf. Gedupeerden uiten na de werkzaamheden hun klachten bij het echte Feenstra. "Dat leidt tot grote financiële schade voor consumenten én negatieve reacties op social media", aldus de installateur.

Het bedrijf roept mensen op altijd te controleren of de website of het telefoonnummer klopt en roept gedupeerden op een melding bij de politie te doen.