TILBURG (ANP) - De politie heeft een pro-Palestijnse demonstratie in de aula van de universiteit Tilburg beëindigd. De activisten bezetten sinds de ochtend de ruimte. Tilburg University heeft in de loop van de dag aangifte gedaan van lokaalvredebreuk, waarna de politie optrad.

De politie laat weten de demonstranten op een vreedzame wijze uit het gebouw te hebben verwijderd. Er is niemand aangehouden. Op beelden van het Brabants Dagblad is te zien hoe de mobiele eenheid demonstranten losknipt en wegdraagt.

In de aula stonden donderdag festiviteiten gepland vanwege het aanstaande honderdjarig bestaan van de universiteit. Die konden met enige vertraging plaatsvinden, aldus Tilburg University.