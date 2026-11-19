APELDOORN (ANP) - De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de groepsapp 't Haviksoog waarin deelnemers foto's deelden van vrouwen. De politie bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd en geeft aan dat het om een complex onderzoek gaat dat tijd kost.

Bij de politie zijn afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen over de groepsapp. Onderzoeksplatform Pointer heeft eerder over het bestaan van de groep bericht. Daarin zaten volgens Pointer ruim duizend mannen die meer dan 13.000 zogenoemde 'creepshots' met elkaar deelden. Het gaat dan om foto's van borsten en billen van vrouwen, die vaak stiekem zijn gemaakt.

Volgens Pointer is de groep in 2019 opgericht. Een van de beheerders liet het onderzoeksplatform weten dat de app in eerste instantie was bedoeld voor vrienden om locaties te delen tijdens festival Zwarte Cross.