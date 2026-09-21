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Politie: fotograaf in water gevolg van 'creëren werkruimte'

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 16:34
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DEN HAAG (ANP) - Dat er zaterdag een fotograaf een duw kreeg van een agent en in het water belandde bij rellen op het Malieveld, is het "gevolg van het creëren van werkruimte" voor de arrestatie-eenheid van de politie. Dat laat de politie Den Haag weten. Volgens een woordvoerder ging het om een "heftige inzet", waarbij de politie "snel moest handelen".
Op beelden die rondgaan is te zien hoe de Spaanse fotograaf Nacho Calonge na een duw van een agent in het water valt. "Journalisten moeten altijd de ruimte krijgen om hun werk goed te kunnen doen", zegt de woordvoerder. "Tegelijkertijd moeten journalisten in hun werk zorgen dat zij niet in de weg lopen en voldoende werkruimte overhouden voor betrokkenen, zeker in situaties waarbij sprake is van veel agressie en/of wanordelijkheden."
Volgens de woordvoerder heeft de agent mogelijk niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Ze benadrukt dat ze hiermee "niet wil goedpraten" dat de journalist in het water is gevallen. "Dat is nooit de bedoeling geweest."
De politie heeft contact met de fotograaf over het voorval.
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