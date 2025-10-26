Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukke avondspits door wintertijd

RIJSWIJK (ANP) - Weggebruikers moeten vanaf maandag rekening houden met een extra drukke avondspits. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de ingang van de wintertijd "het ritme van weggebruikers verstoort" omdat het eerder donker wordt. Dit kan leiden tot verminderde alertheid bij automobilisten en vertragingen.

"Rijden in het donker is voor veel mensen echt weer even wennen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Zo kunnen remlichten feller lijken en afleiden. Het zicht wordt extra verminderd door slecht weer met veel buien en laaghangende zon.

De reistijd kan ook oplopen, omdat de herfstvakantie voor regio Noord en Midden afloopt. In de periode tussen de herfst -en kerstvakantie zijn de meeste mensen aan het werk, wat leidt tot meer woon-werkverkeer.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan vooraf reisinformatie te checken, afstand te houden en goed voorbereid te vertrekken, bijvoorbeeld door de autoverlichting te controleren.