ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukke avondspits door wintertijd

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 15:16
anp261025089 1
RIJSWIJK (ANP) - Weggebruikers moeten vanaf maandag rekening houden met een extra drukke avondspits. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de ingang van de wintertijd "het ritme van weggebruikers verstoort" omdat het eerder donker wordt. Dit kan leiden tot verminderde alertheid bij automobilisten en vertragingen.
"Rijden in het donker is voor veel mensen echt weer even wennen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Zo kunnen remlichten feller lijken en afleiden. Het zicht wordt extra verminderd door slecht weer met veel buien en laaghangende zon.
De reistijd kan ook oplopen, omdat de herfstvakantie voor regio Noord en Midden afloopt. In de periode tussen de herfst -en kerstvakantie zijn de meeste mensen aan het werk, wat leidt tot meer woon-werkverkeer.
Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan vooraf reisinformatie te checken, afstand te houden en goed voorbereid te vertrekken, bijvoorbeeld door de autoverlichting te controleren.
loading

POPULAIR NIEUWS

160367093_m

Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

images (21)

Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

anp251025107 1

Peiling: PVV, GL-PvdA en D66 bijna gelijk

anp251025103 1

Wilders nu al zielig: als niemand met ons praat of regeert, is democratie dood

generated-image (42)

Poetin gaat premie uitloven voor scholieren die zwanger willen worden

anp251025125 1

Van PVV en JA21 hoeft het water niet schoner

Loading