Politie gaat weer mensen opsporen die de cel in moeten

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 16:47
DEN HAAG (ANP) - De politie gaat weer achter mensen aan die de cel in moeten, maar hun straf ontlopen. Sinds maart vorig jaar werden deze arrestanten "niet actief opgespoord" vanwege krapte in de gevangenissen, maar demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD) schort die maatregel op. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.
De krapte in de gevangenis is nog even nijpend als eerst, schrijft Rutte. Cellen voor mannen in de reguliere gevangenis zitten voor 99 procent vol. Toch ziet hij nu ruimte omdat er tijdelijk plekken in de gevangenis van Schiphol beschikbaar komen.
Het ministerie van Asiel en Migratie kreeg eerder 90 cellen op Schiphol ter beschikking om vreemdelingen in op te sluiten. Die zijn voor een groot deel niet bezet. Tot 1 maart volgend jaar gaan 48 plekken dus weer naar de Dienst Justitiële Inrichtingen. "De plekken blijven indien nodig beschikbaar voor vreemdelingenbewaring", schrijft staatssecretaris Rutte.
