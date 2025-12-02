Hobbypluimveehouders bezorgd over impact vogelgriepmaatregelen

UTRECHT (ANP) - Hobbypluimveefokkers maken zich zorgen over de impact van maatregelen tegen de vogelgriep. Omdat zij vanwege afschermplichten de afgelopen vijf jaar nauwelijks nog iets met hun dieren mochten doen, stoppen steeds meer fokkers ermee. Dit meldt voorzitter Jan Dirk Nijkamp van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), de landelijke vereniging van houders die kleine dieren als hobby houden.

De voorzitter stelt dat de organisatie elk jaar 5 procent van de leden verliest vanwege de vogelgriep. "Heel veel fokkers stoppen ermee, want ze kunnen ze niet vergelijken en niet uitwisselen met collega's en dan kunnen ze er niets meer mee", zegt hij. De fokkers houden bijvoorbeeld kippen van een ras dat beter bestand is tegen een bepaalde ziekte.

Volgens Nijkamp telt Nederland ruim 1,5 miljoen hobbykippen, eenden en ganzen en zo'n 240.000 hobbyeigenaren. Ongeveer 3000 fokkers zijn lid van de vereniging.