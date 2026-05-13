Politie gebruikte vorig jaar in meer gevallen geweld

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die woensdag bekend zijn gemaakt. Agenten werden vorig jaar ruim 2,6 miljoen keer ingezet. Bij 25.163 van deze incidenten gebruikte de politie geweld, een stijging van bijna 9 procent. Die is volgens de politie deels te verklaren door de toename van het aantal inzetten.

Het meeste geweld werd gebruikt rondom aanhoudingen, bijna een derde. Een forse toename was te zien bij fysiek geweld, dat steeg van 24.300 in 2024 naar 26.502 vorig jaar. Het betreft onder meer aanhoudingen bij demonstraties, licht Corry van Breda toe. Zij is portefeuillehouder geweld bij de politie. Begin deze maand werd bekend dat afgelopen jaar ook meer en heftiger geweld tegen de politie is gebruikt. "Ons optreden heeft altijd te maken met gedrag van een ander", zegt Van Breda.

In de meeste politie-eenheden steeg het aantal incidenten waarbij agenten geweld gebruikten licht. Vooral in Rotterdam en Oost-Brabant gebruikten agenten meer geweld in 2025 dan een jaar eerder. In Rotterdam steeg het aantal geweldsincidenten met bijna 42 procent en in Oost-Brabant nam het met ongeveer 15 procent toe.

Geweldsmiddelen die vorig jaar vaker werden gebruikt ten opzichte van 2024 zijn onder meer de diensthond, het stroomstootwapen, het spuugmasker en de uitschuifbare wapenstok. Binnen de politie wordt op dit moment gekeken naar nieuwe geweldsmiddelen. Zo loopt bij de mobiele eenheid een proef met een grotere bus pepperspray en met een traanopwekkend middel in het water van een waterwerper. Politievakbond ACP riep recent op deze middelen versneld in te voeren.

In 1686 gevallen is het politiegeweld vorig jaar nader bekeken. Het leidde er uiteindelijk toe dat in 369 gevallen de politie oordeelde dat het gebruikte geweld niet voldeed aan de eigen voorschriften, wat niet wil zeggen dat het onrechtmatig was. In vijftien gevallen werd een sanctie opgelegd; twee keer was sprake van voorwaardelijk ontslag.

"Er gaat gewoon heel veel goed", zegt Van Breda. "En daar waar het niet goed gaat, nemen we dat serieus en leren we daarvan." De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor een betere registratie van geweld. "Maar daar is nog wel aandacht voor nodig."

