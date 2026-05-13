Studie: operatie kind met blindedarmontsteking niet altijd nodig

AMSTERDAM (ANP) - Kinderen met een simpele blindedarmontsteking herstellen in de meeste gevallen goed als ze antibiotica krijgen. Een operatie om de blindedarm te verwijderen is dan niet nodig, concluderen onderzoekers van Amsterdam UMC na een studie onder driehonderd kinderen die werden behandeld in vijftien Nederlandse ziekenhuizen. De ene helft werd direct geopereerd, zoals tot nog toe standaard is, de andere helft kreeg antibiotica.

Van de groep die antibiotica kreeg, moest zo'n 30 procent binnen een jaar alsnog worden geopereerd, maar de meerderheid van 70 procent dus niet. "Omdat het aantal complicaties in beide groepen ongeveer gelijk was, vormen antibiotica dus een volwaardig alternatief voor een operatie", aldus de onderzoekers.

Beide behandelingen hebben zo hun voor- en nadelen. Een operatie onder narcose brengt altijd risico's met zich mee. Kinderen die werden geopereerd, hadden gemiddeld ook meer pijn en gebruikten daar meer pijnstillers voor dan de groep die antibiotica kreeg. Die laatste groep moest wel gemiddeld iets langer in het ziekenhuis blijven voor de behandeling, die via een infuus moet. Bij drie op de tien van deze kinderen sloeg de behandeling niet goed aan, of kwam de ontsteking later toch weer terug.

Kinderchirurg en hoofdonderzoeker Ramon Gorter denkt dat de richtlijnen op basis van dit onderzoek aangepast kunnen worden. Artsen kunnen dan samen met de jonge patiënten en hun ouders bepalen wat ze liever willen: een operatie of antibiotica. Voor volwassenen bestaat die optie al langer, want bij hen had onderzoek al eerder aangetoond dat een simpele blindedarmontsteking niet altijd geopereerd hoeft te worden. Bij complexere ontstekingen blijft opereren wel de standaard.

Gorter legt uit dat de inzichten door recente onderzoeken zijn veranderd. "Vroeger dachten we dat een blindedarmontsteking uiteindelijk altijd leidt tot een gaatje in de blindedarm, een perforatie." Inmiddels is duidelijk dat dit bij relatief milde ontstekingen niet hoeft te gebeuren.

Een ander idee dat steeds meer achterhaald lijkt, is dat de blindedarm volstrekt nutteloos zou zijn. Dat werd vroeger aangenomen, omdat mensen na een operatie ook goed zonder het aanhangsel verder kunnen leven. Recente onderzoeken duiden er echter op dat de appendix, zoals hij ook wordt genoemd, een opslagplaats van nuttige bacteriën is en een positieve bijdrage kan leveren aan het afweersysteem van de darmen.