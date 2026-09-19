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Politie haalt demonstranten XR ook nabij oprit A12 weg

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 15:29
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ZEVENAAR (ANP) - De politie heeft naar schatting honderd demonstranten van Extinction Rebellion (XR) in Zevenaar weggehaald in de omgeving van de oprit naar de A12, meldt een verslaggever van het ANP. De demonstranten worden weggevoerd in bussen.
De meesten zijn vrijwillig ingestapt. Een groep van negen actievoerders bleef op straat zitten en werd door agenten weggetild.
Eerder verwijderde de politie al zo'n vijftig demonstranten van de A12, nadat zij erin waren geslaagd de weg te blokkeren.
'Vijandig publiek'
De politie had de groep opgeroepen naar een aangewezen locatie in het centrum te vertrekken. Anders zouden ze worden aangehouden.
Volgens de verslaggever wilde de groep daar niet zelfstandig heen vanwege "vijandig publiek". Veel omstanders die het niet met de activisten eens zijn, hadden zich tegenover de demonstranten verzameld. Veel van hen lieten hun ongenoegen over de activisten horen.
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