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Frankrijk rekent op recordschulden door oplopend tekort

Economie
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 15:23
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PARIJS (ANP/AFP) - De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar recordhoogte. Doordat de Franse regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen, groeit ook de schuldenberg.
De schulden zullen dit jaar uitkomen op 119,3 procent van de omvang van de Franse economie. Volgend jaar gaat het om 121,7 procent van het bruto binnenlands product, meldt het ministerie aan journalisten. Het gaat om de hoogste schuldenlast sinds het nationale statistiekbureau Insee die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten.
De schuldenlast is grofweg twee keer zo hoog als de binnen de Europese Unie afgesproken bovengrens. Frankrijk staat sinds twee jaar onder Brussels toezicht omdat het land de begrotingsafspraken schendt.
Het begrotingstekort loopt dit jaar naar verwachting op tot 5,4 procent van het bbp. Volgend jaar zakt dat terug naar 5 procent, wat nog wel boven het in Europa afgesproken maximum van 3 procent is.
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