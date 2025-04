Politie haalt klimaatactivisten van A12 in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft klimaatactivisten van Extinction Rebellion zondag van de A12 in Den Haag gehaald. Een groep van ongeveer dertig actievoerders bezette sinds het middaguur de weg de stad uit.

Rond 15.00 uur riep de politie om dat alle betogers zouden worden aangehouden. De activisten zijn allemaal in een bus van vervoerder HTM gezet. Op een livestream van XR is te zien dat dat niet helemaal zonder slag of stoot ging. Sommige demonstranten verzetten zich of gingen voor de ingang van de bus liggen.

De gemeente liet op X weten dat het voor actievoerders verboden is om op de A12/Utrechtsebaan te staan. "Ze kunnen demonstreren op de Laan van Reagan en Gorbatsjov."