Turkse oppositieleider wil uiterlijk in november verkiezingen

ISTANBUL (ANP/AFP) - De leider van de Turkse oppositiepartij CHP wil dat uiterlijk in november presidentsverkiezingen worden gehouden. Özgür Özel deed die oproep na aanhoudende onrust over de arrestatie van zijn partijgenoot Ekrem Imamoglu, die naar voren is geschoven als presidentskandidaat.

Özel richtte zich zondag tot president Recep Tayyip Erdogan. "We zullen je trotseren, we willen onze kandidaat naast ons hebben", zei de CHP-voorman.

De volgende presidentsverkiezingen moeten uiterlijk in 2028 worden gehouden. Bij de vorige verkiezing versloeg Erdogan de kandidaat van de CHP, Kemal Kilicdaroglu.

Staatsgreep

De grootste oppositiepartij vestigde later de hoop op de populaire burgemeester van Istanbul, Imamoglu. Hij wordt gezien als iemand die Erdogan mogelijk wel zou kunnen verslaan, mocht de president nog een keer meedoen aan de verkiezingen.

Het leidde daardoor tot grote verontwaardiging dat de autoriteiten Imamoglu arresteerden op verdenking van corruptie. De oppositie vergeleek dat met een staatsgreep.