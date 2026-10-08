ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie haalt servers van malafide proxydienst offline

Samenleving
door anp
anp081026132 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft deze week servers offline gehaald waarop criminelen misbruik konden maken van IP-adressen van burgers en bedrijven, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een wereldwijd netwerk van bijna 178.000 apparaten die hiervoor zouden worden gebruikt. Honderden daarvan stonden in Nederland.
Vaak worden verouderde apparaten zonder goede beveiliging gehackt voor zo'n proxydienst en vervolgens te huur aangeboden. Gebruikers kunnen via deze apparaten verbinding maken met internet zonder dat de eigenaar van het apparaat dat weet. Het lijkt dan alsof hun internetverkeer afkomstig is van bijvoorbeeld een router in een Nederlands huishouden. Zo misbruiken cybercriminelen deze constructie om hun identiteit te verbergen.
Om dit te voorkomen heeft de politie de servers waarop websites en programma's van criminelen draaien, uitgeschakeld. De komende tijd volgen er mogelijk nog meer, meldt de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

stinkwantsen-header

Stinkwantsen zoeken nu je huis op: zo kom je er zonder stank vanaf

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op

IMG_4959

Goudstaven of zilveren munten thuis in de kluis? Vanaf 2028 betaal je daarover mogelijk elk jaar belasting, met een goud-ETF niet

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen

170533980_l

Ineens overal spinnen in huis? Dit is de reden

167106018_m

Met deze simpele truc spaar je ongemerkt meer dan €2.000 per jaar

Loading