Je krijgt een sms van 'ING': je creditcard is net toegevoegd aan Google Wallet. Was je dat niet zelf, dan moet je meteen een alarmlijn bellen. Doe dat niet. Het nummer in het bericht, 020 399 0124, is niet van ING. Aan de andere kant zit een oplichter.

Opgelicht?! van AVROTROS waarschuwde op 6 oktober voor de valse sms. Een dag later kwam ook HCC!digitaalveilig met een alert. Volgens HCC wordt het bericht op dit moment verspreid en ziet het er op het eerste gezicht overtuigend uit.

Dit staat er in de sms

Het bericht begint met 'Gelukt!'. Daarna volgt volgens Opgelicht?!: 'Je creditcard is succesvol toegevoegd aan je Google Wallet. Was je dit niet?' Vervolgens word je gevraagd direct contact op te nemen met 'de alarmlijn' op 020 399 0124.

Bij de afzender staat gewoon 'ING'. Daardoor lijkt het echt. Maar het telefoonnummer is niet het officiële nummer van de bank, en dat is volgens Opgelicht?! precies het signaal waaraan je de nep-sms herkent.

Wie leest dat een vreemde zijn creditcard heeft gekoppeld, wil maar één ding: snel ingrijpen

De truc zit in de schrik

De oplichters rekenen op paniek. Als je leest dat iemand jouw creditcard aan een digitale portemonnee heeft gekoppeld, is de natuurlijke reactie om snel in te grijpen, schrijft HCC!digitaalveilig. De criminelen hopen dat je dan belt zonder er verder over na te denken.

Bel je toch, dan doen de fraudeurs zich voor als medewerkers van ING. Volgens HCC proberen ze dan persoonlijke gegevens, bankgegevens of beveiligingscodes los te krijgen. Ook kunnen ze je proberen over te halen om dingen te doen in je bankomgeving. Opgelicht?! beschreef dat patroon eerder bij andere nepnummers namens ING: de 'medewerker' zegt dat je geld in gevaar is en biedt behulpzaam aan het 'veilig te stellen'.

Niet de eerste variant dit jaar

De Google Wallet-sms past in een reeks. Eind augustus waarschuwde Opgelicht?! voor sms'jes namens ING over een creditcardaanvraag en een verhoogd daglimiet, soms met 'Apple Pay' als afzender. Ongeveer tegelijk ging er een valse ING-sms rond waarin stond dat er een tablet of telefoon aan je betaalrekening was gekoppeld, ook weer met een nep-belnummer.

Ook andere banken zijn doelwit. Op 7 oktober meldde Opgelicht?! een valse ABN AMRO-sms over een iDEAL-daglimiet dat zogenaamd was verhoogd naar €8400. Eerder deze herfst schreven we al over andere nepberichten in 'Je eigen nummer belt je op? Fraudehelpdesk ziet deze herfst ook nep-sms'jes namens GBLT'.

Zo zie je zelf welke kaarten in je wallet zitten

Twijfel je of er echt iets aan de hand is? Kijk dan zelf, zonder het bericht te gebruiken. Volgens de hulppagina's van Google gaat dat zo:

Open de Google Wallet-app op je telefoon en swipe naar links langs je betaalkaarten. Zo zie je welke pinpassen en creditcards erin staan.

Staat er een kaart die je niet kent? Tik erop, dan rechtsboven op Meer en kies Betaalmethode verwijderen.

Op de computer ga je naar wallet.google.com en klik je links op Betaalmethoden.

Klik daar een kaart aan om de lijst met apparaten te zien. Bij een apparaat dat je niet kent, kies je Verwijderen van apparaat.

Heb je geen Google Wallet of gebruik je een iPhone? Dan kan er ook niets aan jouw wallet zijn toegevoegd. In dat geval weet je meteen genoeg.

Het echte nummer van de ING Alarmlijn is 020 22 888 00

Wat je nu kunt doen

Bel 020 399 0124 niet, klik niet op links en reageer niet op de sms, adviseert HCC!digitaalveilig.

Wil je toch contact met de bank? Open zelf de ING-app of typ zelf het adres van ING in je browser. ING raadt af om een nummer uit een sms of mail te bellen.

Twijfel je of je echt met ING praat? In de ING-app kun je dat controleren met de functie 'Check het Gesprek'.

Toch gebeld of gegevens gegeven? Meld het meteen bij de ING Alarmlijn: 020 22 888 00. Die is volgens ING dag en nacht bereikbaar.

Vermoed je misbruik? Blokkeer je creditcard via Creditcard-instellingen in de ING-app of Mijn ING.

Stuur een valse sms door naar [email protected], zonder persoonsgegevens, en verwijder hem daarna.

Goed om te weten: als ING denkt dat er iets mis is met je rekening, blokkeert de bank je betaalproducten zelf uit voorzorg, zei een ING-woordvoerder eerder tegen Opgelicht?!. Je hoeft daarvoor dus nooit zelf een nummer uit een sms te bellen.