Tennisster Halep kondigt afscheid aan

CLUJ (ANP) - Simona Halep stopt per direct met tennissen. Dat vertelde de 33-jarige Roemeense na een kansloze nederlaag tegen de Italiaanse Lucia Bronzetti (1-6 1-6) op het toernooi in Cluj-Napoca in haar vaderland. Ze speelde haar eerste partij in vier maanden.

"Ik ben een realistisch mens", zei Halep vlak na haar nederlaag. "Ik weet welke arbeid je voor goede resultaten moet leveren. Dat staat mijn lichaam niet meer toe. Ik ben tevreden over mijn loopbaan. Dat maakt het ook makkelijker om te stoppen."

Halep veroverde eenmaal de titel op Wimbledon en Roland Garros. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst werd in oktober 2022 voor vier jaar geschorst na een positieve dopingtest. Die schorsing werd uiteindelijk teruggebracht tot negen maanden. Ze meldde zich dit jaar geblesseerd af voor de Australian Open.