Politie krijgt tientallen tips over verkrachtingszaak uit 1995

AMERSFOORT (ANP) - De politie heeft tientallen tips gekregen nadat eerder deze week in de media aandacht was besteed aan een verkrachting die in 1995 in Amersfoort heeft plaatsgevonden. In Opsporing Verzocht en een regionaal opsporingsprogramma onthulde de politie dat de dader waarschijnlijk een handprothese had. Dat bracht meerdere mensen ertoe zelfs namen door te spelen.

Een 17-jarig meisje werd in november 1995 verkracht bij een spoorlijn in Amersfoort. Uitgebreid onderzoek leidde nog niet naar een verdachte in de zaak. In 2018 kon met nieuwe technieken wel een DNA-profiel worden vastgesteld, maar die kwam niet voor in de DNA-databank. Ook naaste familieleden konden daarmee niet worden gevonden.

De politie meldt dat alle tips worden onderzocht en dat niet bekend is hoelang dat duurt. "We kunnen wel zeggen dat er een aantal namen zijn doorgegeven die door verschillende tipgevers genoemd zijn."