Gestopte schaatsster Schouten maakt zaterdag rentree op marathon

HEERENVEEN (ANP) - Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten schaatst zaterdag, twee maanden na de geboorte van haar zoontje, weer een marathon in Heerenveen. Dat maakt de 32-jarige Noord-Hollandse bekend via Instagram.

"Ik keer terug in het peloton! Het voelt geweldig om de afgelopen periode weer op het ijs te staan. Twee maanden geleden is mijn zoontje geboren en aankomende zaterdag mag ik weer mijn eerste wedstrijd schaatsen. Ik heb er heel veel zin in!", schrijft Schouten.

Schouten maakte februari vorig jaar bekend te stoppen met professioneel schaatsen. Vlak daarvoor had ze haar beste WK afstanden ooit gereden met drie gouden medailles en een zilveren plak. In maart was haar definitieve afscheid bij de afsluitende wedstrijd om de Marathon Cup in Leeuwarden, die ze won.