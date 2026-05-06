Politie Londen zet speciaal team op voor bescherming Joden

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 10:55
LONDEN (ANP) - De Londense politie heeft een speciaal team opgericht voor de bescherming van de Joodse gemeenschap. Het bestaat uit honderd agenten, inclusief antiterrorismespecialisten. In de Britse hoofdstad heeft een reeks antisemitische aanvallen plaatsgevonden.
Politiechef Mark Rowley stelt in een persbericht dat de Joodse gemeenschap te maken heeft met "aanhoudende bedreigingen". De aankondiging komt nu de politie onderzoek doet naar een vermoedelijke brandstichting bij een synagoge woensdagochtend en meer arrestaties heeft verricht voor recente antisemitische incidenten.
De Londense politie heeft de afgelopen vier weken ongeveer vijftig mensen gearresteerd voor antisemitische haatmisdrijven. Acht van hen zijn momenteel aangeklaagd. Daarnaast zijn in onderzoeken met de antiterrorismepolitie 28 arrestaties verricht in verband met brandstichting en andere ernstige incidenten.
