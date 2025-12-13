Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding na mishandeling

DORST (ANP) - Bij een aanhouding in het Brabantse Dorst heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere meldingen van een man die een vrouw mishandelde in een woning voor arbeidsmigranten aan de Rijksweg. Twee getuigen zouden hebben gezien dat de man een vuurwapen had.

Toen de agenten, die kogelwerende vesten aanhadden, de deur van de woning openden en de man verzochten zijn handen te laten zien, losten zij een waarschuwingsschot. Bij het doorzoeken van de woning is geen vuurwapen gevonden.

Een 38-jarige man met de Portugese nationaliteit is aangehouden, maar een politiewoordvoerder vermoedt dat hij zaterdag weer wordt vrijgelaten. De vrouw had lichte verwondingen en wil niet verder meewerken aan een politieonderzoek.