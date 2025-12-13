Washington heft weer een sanctie tegen Belarus op in toenadering

MINSK (ANP/RTR) - De VS hebben opnieuw een van de sancties tegen Belarus opgeheven. De stap wordt gezien als een verdere toenadering tussen Washington en Minsk. De speciale Amerikaanse gezant voor Belarus John Coale heeft twee dagen gesprekken gevoerd in Minsk.

Daarna werd bekend dat de VS handelsrestricties op kalium intrekken. Belarus is een groot producent van deze grondstof, die belangrijk is voor kunstmest.

Het is niet bekend of en wat de regering van president Aleksandr Loekasjenko hiertegenover stelt. Na eerdere ontmoetingen met de Amerikaanse gezant liet Minsk gevangenen vrij. Dit zou nu weer gaan gebeuren. Sommige media spreken van meer dan 150 gevangenen.