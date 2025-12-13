ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Washington heft weer een sanctie tegen Belarus op in toenadering

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 14:13
anp131225072 1
MINSK (ANP/RTR) - De VS hebben opnieuw een van de sancties tegen Belarus opgeheven. De stap wordt gezien als een verdere toenadering tussen Washington en Minsk. De speciale Amerikaanse gezant voor Belarus John Coale heeft twee dagen gesprekken gevoerd in Minsk.
Daarna werd bekend dat de VS handelsrestricties op kalium intrekken. Belarus is een groot producent van deze grondstof, die belangrijk is voor kunstmest.
Het is niet bekend of en wat de regering van president Aleksandr Loekasjenko hiertegenover stelt. Na eerdere ontmoetingen met de Amerikaanse gezant liet Minsk gevangenen vrij. Dit zou nu weer gaan gebeuren. Sommige media spreken van meer dan 150 gevangenen.
loading

POPULAIR NIEUWS

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

im-07043757

AI-gadgets zijn nu waardeloos – maar dat gaat snel veranderen

226941085_l

Tegenslag is goed voor je

index4ada

'Spookdeeltjes' van de zon veroorzaken verborgen kettingreactie in de aarde

137379265_m

Paar glazen wijn per week? Zelfs dat verhoogt je risico op kanker

Loading