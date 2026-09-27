Heb je al een koophuis en wil je eerst een nieuw huis kopen voordat je het oude verkoopt? Dan betaal je elke maand dat je oude woning te koop staat dubbel. Nu huizen weer langer te koop staan en de prijzen voor het eerst in maanden licht dalen, wordt die gok voor doorstromers duurder.

Drie rekeningen tegelijk

Zolang je oude huis niet verkocht is, betaal je tijdelijk de hypotheek op je oude woning, de nieuwe hypotheek én de rente op het overbruggingskrediet, legt hypotheekadviseur H2O uit. Met dat krediet gebruik je de overwaarde van je huidige huis alvast als inbreng voor het nieuwe.

Goedkoop is die lening niet. De rente op een overbruggingskrediet ligt in 2026 doorgaans tussen de 4,5 en 8 procent, schrijft Harms Bakx Hypotheken. Je betaalt alleen rente; de hoofdsom los je in één keer af zodra je oude woning verkocht is. Bij een overbruggingskrediet van €150.000 tegen 6 procent is dat volgens Harms Bakx circa €750 per maand.

Een rekenvoorbeeld van de redactie: stel dat er op je oude huis nog €250.000 hypotheek staat tegen 3,6 procent rente en je betaalt daarover tijdelijk alleen rente. Dan komt daar nog eens €750 per maand bij. Samen is dat €1.500 per maand bovenop de lasten van je nieuwe hypotheek. Twee maanden langer te koop kost je in dit voorbeeld dus €3.000. Los je op je oude lening ook nog af, dan valt het bedrag hoger uit.

Daarbovenop komen eenmalige kosten: gemiddeld €200 tot €500 aan afsluitkosten bij de bank en €600 tot €1.000 voor de notaris, aldus Harms Bakx. Een deel van de klap komt wel terug via de belasting: de rente op het overbruggingskrediet is aftrekbaar in box 1 zolang de lening is gekoppeld aan de aankoop van je nieuwe eigen woning.

Twee maanden langer te koop kost in dit voorbeeld €3.000, nog vóór de renteaftrek.

De markt draait net nu tegen je in

Op 22 september meldden het CBS en het Kadaster dat de prijzen van bestaande koopwoningen in augustus 0,1 procent lager lagen dan in juli, de eerste daling op maandbasis sinds december 2025. Daarover schreven wij in Huizenprijzen dalen licht na maanden van stijging . Op jaarbasis zakte de prijsstijging van 3,9 naar 3,3 procent. Het Kadaster registreerde bovendien bijna 3 procent minder transacties dan een jaar eerder.

Makelaars van Van Leerdam in Delft verwachten dat de prijsstijging het komende halfjaar mogelijk naar nul procent zakt, omdat kopers door de hogere rente minder kunnen lenen. Een beperkte prijsdaling sluiten ze niet uit, zeiden ze tegen Delft op Zondag.

Voor wie eerst koopt is dat een dubbel risico. Het overbruggingskrediet is gebaseerd op de verwachte verkoopprijs. Levert je huis minder op, dan heb je minder overwaarde dan waarmee je rekende. Staat je huis nog niet verkocht, dan rekenen geldverstrekkers daarom voorzichtiger: vaak lenen ze tot ongeveer 90 procent van de getaxeerde waarde min je hypotheek, schrijft H2O. Argenta verhoogde dat sinds 26 januari 2026 naar 95 procent van de netto overwaarde.

De bank rekent niet met twee maanden

Banken kijken verder vooruit dan de meeste doorstromers. De meeste banken gaan akkoord als je genoeg geld hebt om een jaar lang alle lasten te betalen, meldt de Consumentenbond. Weet je niet hoelang je het krediet nodig hebt, dan gaan sommige aanbieders uit van de maximale looptijd, bijvoorbeeld 24 maanden. De Consumentenbond raadt aan een bedrag voor de dubbele lasten te reserveren of een iets hogere hypotheek voor je nieuwe huis af te sluiten.

Er is sinds dit jaar wel een meevaller voor wie een NHG-hypotheek heeft. Sinds 1 januari 2026 mag een bestaande NHG-lening tijdelijk volledig aflossingsvrij worden gemaakt zolang je twee woningen hebt en van plan bent te verhuizen, schrijft Finauta. Niet elke geldverstrekker past die regeling even ruimhartig toe, dus vraag er expliciet naar.

Je oude rente kan het verschil maken

Met de hogere rente van nu wordt de verhuisregeling belangrijker. Daarmee neem je de rente van je huidige hypotheek mee naar je nieuwe woning. Dat is geen wettelijk recht, benadrukt de Consumentenbond, maar het kan vaak wel. Bij Rabobank mag je het rentecontract meenemen tot de einddatum van de rentevaste periode en voor maximaal de hoogte van je huidige lening. Leen je meer, dan geldt voor het extra deel de actuele rente, legt De Hypotheker uit.

Wat je nu kunt doen