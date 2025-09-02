ECONOMIE
Politie Marseille schiet verdachte neer na steekpartij in hotel

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 20:42
anp020925201 1
MARSEILLE (ANP/AFP) - De politie in Marseille heeft een Tunesiër doodgeschoten na een steekpartij in een hotel in het centrum. Volgens Franse media heeft de man in een hotel ingestoken op drie personen en belaagde hij daarna mensen op straat. Volgens de procureur in Marseille, Nicolas Bessonne, zijn door "de criminele tocht van de man" in totaal vijf gewonden gevallen, van wie er een ernstig aan toe is.
De 35-jarige verdachte zou uit het hotel worden gezet omdat hij niet betaalde. Hij stak met een mes in op een kamergenoot in het hotel en vervolgens op de eigenaar en diens zoon. Hij liep na de steekpartij met messen en een metalen staaf over straat en pleegde geweld tegen voorbijgangers. Over zijn motieven is nog niets bekendgemaakt.
De verdachte zou een bekende zijn van de politie en legaal in Frankrijk hebben verbleven. Hij liep in de richting van het centrale station Saint-Charles. Volgens voorbijgangers zou hij op straat ook 'Allahu akbar' hebben geroepen. Politieagenten volgden hem gewapend te voet, maar hij gaf zich niet over en werd, toen hij zich verzette, voor een fastfoodrestaurant doodgeschoten.
